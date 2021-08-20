Рассекречены документы об испытаниях биооружия Японии на гражданах СССР

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России впервые рассекретила документы об испытаниях биооружия спецслужб Японии на гражданах СССР в годы Второй мировой войны, опубликовав фамилии военнопленных. Об этом сообщает РИА Новости.

В 1930-1945 годах в плену у японцев оказались несколько тысяч советских граждан, многих из тех, кто оказался в Маньчжурии, поместили в концлагерь «Хогоин» («Приют») в районе Харбина.

Отмечается, что японские спецслужбы не смогли под пытками заставить работать военнопленных против СССР, после чего в 1945 году их отправили в специальный отряд 731-й Квантунской армии, которым командовал генерал-лейтенант Сиро Исии. В отряде на советских гражданах испытывали бактериологическое оружие, основные японские объекты по его разработке были сосредоточены в Маньчжурии, после освобождения которой советские войска спасли мир от «бактериологической войны».

Среди архивных материалов в том числе протоколы допросов начальника концлагеря «Хогоин» Иосио Иидзимы и его заместителя, руководителя информационно-следственного отделения концлагеря Кендзи Ямагиси, проводившиеся в рамках Хабаровского процесса. На допросе в июне 1948 года Иидзима рассказал, что лагерь был рассчитан на 150 человек, в нем содержались исключительно русские мужчины, в числе них были случайно приземлившиеся на территории Маньчжурии советские летчики и гражданские советские лица, захваченные японцами на границе. По словам, Иидзимы, 731-й отряд занимался изучением действия смертоносных бактерий на организм человека, при этом для производства опытов нужны были «живые люди».

Ямагиси, в свою очередь, рассказал, что над советскими людьми производились различные опыты «в целях испытания действия новых химических отравляющих веществ и бактериологических средств». Лично он отправил на смерть около 40 человек, в том числе солдата советской Армии Демченко, который отказался давать какие-либо сведения о Советском Союзе, офицера Советской Армии Игнатова, а также советских граждан Канева, Перебоева и Романченко, отмечал он на допросе.

Ранее ФСБ опубликовала документы о том, что Япония планировала применить бактериологическую бомбу в 1944 году. Об этом рассказал последний главнокомандующий Квантунской армией Отодзо Ямада во время одного из допросов в рамках Хабаровского процесса.