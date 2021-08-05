ФСБ России обнародовала имена причастных к геноциду жителей Карелии финнов. Об этом сообщает РИА Новости.

В рассекреченных документах управления ФСБ России по Карелии содержится список из 54 финских военных преступников, ответственных за зверства и геноцид жителей Карелии в годы Великой Отечественной войны.

В перечне, составленном КГБ СССР в 1958 году, оказались министр обороны Финляндии тех лет Карл-Рудольф Валден, министр иностранных дел Рольф Виттинг, министр внутренних дел Тойво Хорелли, министр юстиции Оскари Лехтонен, глава финской женской военной организации «Лотта Свярд» Фанни Луукконен и председатель союза «Братьев по оружию» Пааво Талвелу.

В списке военных преступников — также начальники и служащие концлагерей, которые были созданы финнами в оккупированных районах Карелии. В документах упоминается Эриксон — руководитель Северного отделения «Русской освободительной армии» генерала Андрея Власова. Под его прикрытием работала Петрозаводская школа финской разведки.

Помимо списка фамилий, рассекречены протоколы допросов советских мирных граждан — узников финских концлагерей в Карелии. Как следует из показаний бывшего заключенного концлагеря № 2 в Петрозаводске Георгия Озерова, в 1942 году в штабе лагеря избили и застрелили двух 13-летних мальчиков, которые через проволоку ушли в город за хлебом.

Отмечается, что на территории Карело-Финской ССР финны создали около 14 концлагерей, где содержались в основном русские, белорусы и украинцы.

В 2020 году Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о геноциде в связи с массовыми убийствами мирного населения Карелии финскими оккупантами в годы войны.