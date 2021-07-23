Россия отреагировала на закон об отрицании геноцида в Сребренице

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на новый закон, внесенный в уголовный кодекс Боснии и Герцеговины: согласно ему, отрицание геноцида в Сребренице становится уголовно наказуемым. Заявление дипломата опубликовано на сайте МИД РФ.

Законопроект был инициирован Высоким представителем в Боснии и Герцеговине Валентином Инцко, покидающим свой пост. По словам Захаровой, такие действия — вмешательство во внутренние дела страны. Кроме того, закон противоречит статусу Инцко, который должен быть объективным посредником мирного процесса, и нарушает договоренности Руководящего комитета, который следит за развитием событий в Боснии и Герцеговине.

«Такая безответственная самодеятельность провоцирует внутриполитический кризис беспрецедентного масштаба. Под угрозу поставлены межэтнический диалог и все достижения постконфликтного периода», — заявила представитель МИД.

Резня в Сребренице, произошедшая в 1995 году, считается самым массовым убийством в Европе после окончания Второй мировой войны. Власти Боснии и Герцеговины сообщали об исчезновении 7-10 тысяч сребреницких мусульман. События в Сребренице неоднократно приводили к внутриполитическим кризисам в стране.