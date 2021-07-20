Россия
 
Последние новости
Богатейший человек мира Безос отправился в космос
Лукашенко сравнил литовских пограничников с фашистами и напомнил им про лагеря
Названы самые популярные за рубежом российские исполнители
Польские пограничники забрали велосипед у белоруса
Путин съел мороженое в Подмосковье 
Глава МИД Белоруссии заявил о попытках сделать из страны «вторую Украину»
Футбольный клуб зарезервировал место для Нурмагомедова в заявке на сезон
Бюро Захи Хадид напечатало для Венеции мост
Оценена стоимость интерьеров особняка главы ГИБДД Ставрополья с золотым унитазом
Пьяный водитель без прав насмерть сбил беременную двойней россиянку и скрылся
Новости партнеров
Прослушать новость

Козак описал действия Москвы в случае геноцида русскоязычных в Донбассе

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Москва встанет на защиту русскоязычных жителей Донбасса в случае их геноцида со стороны радикальных националистов. Такие действия описал замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его интервью для французской газеты Politique Internationale.

«В случае, если в зоне конфликта будут "править бал" те, кто сегодня устраивает откровенно националистические силовые акции на улицах Киева, это станет трагедией. Очевидно, что безучастными к ней не будет не только Россия, но и все мировое сообщество», — сказал он.

По его словам, сегодня сохраняется активность крайне радикальных политических групп на Украине. При этом официальный Киев не может им противостоять, посетовал Козак.

Он также призвал Киев не затягивать с реализацией политической части Минских соглашений.

В апреле Козак заявил, что Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе в случае повторения событий Сребреницы. В Кремле также заверили, что при возобновлении в Донбассе войны и угрозе повторения событий в Сребренице Россия примет меры противодействия.

Резня в Сребренице, произошедшая в 1995 году, считается самым массовым убийством в Европе после окончания Второй мировой войны. Власти Боснии и Герцеговины сообщали об исчезновении 7-10 тысяч сребреницких мусульман.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Козак оценил шансы Украины стать членом ЕС и НАТО
Козак назвал цель выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР
Кремль пообещал защитить россиян в Донбассе