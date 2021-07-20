Козак описал действия Москвы в случае геноцида русскоязычных в Донбассе

Москва встанет на защиту русскоязычных жителей Донбасса в случае их геноцида со стороны радикальных националистов. Такие действия описал замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его интервью для французской газеты Politique Internationale.

«В случае, если в зоне конфликта будут "править бал" те, кто сегодня устраивает откровенно националистические силовые акции на улицах Киева, это станет трагедией. Очевидно, что безучастными к ней не будет не только Россия, но и все мировое сообщество», — сказал он.

По его словам, сегодня сохраняется активность крайне радикальных политических групп на Украине. При этом официальный Киев не может им противостоять, посетовал Козак.

Он также призвал Киев не затягивать с реализацией политической части Минских соглашений.

В апреле Козак заявил, что Россия встанет на защиту своих граждан в Донбассе в случае повторения событий Сребреницы. В Кремле также заверили, что при возобновлении в Донбассе войны и угрозе повторения событий в Сребренице Россия примет меры противодействия.

Резня в Сребренице, произошедшая в 1995 году, считается самым массовым убийством в Европе после окончания Второй мировой войны. Власти Боснии и Герцеговины сообщали об исчезновении 7-10 тысяч сребреницких мусульман.