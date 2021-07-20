Козак назвал цель выдачи российских паспортов жителям ДНР и ЛНР

Решение об упрощенном порядке предоставления российского гражданства жителям Донбасса не преследует цель включения самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) в состав России. Об этом заявил заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак в интервью французскому журналу Politique Internationale. Интервью опубликовано на сайте российского посольства во Франции.

По его словам, данное решение было принято «как гуманитарная мера после того, как была введена блокада Донбасса и его жители были поражены в своих гражданских правах».

Он также отметил, что, когда ситуация на Донбассе будет урегулирована, необходимость решения исчезнет и будет восстановлен общий порядок предоставления гражданства.

Козак уточнил, что на данный момент всего порядка 470 тысяч жителей Донбасса получили российские паспорта. Он также уточнил, что за российским гражданством обращаются не только жители Донбасса, но и жители остальной Украины. «В период с 2016 по 2020 годы гражданство Российской Федерации приняли без малого 978 тысяч граждан Украины», — рассказал чиновник.

«Наши действия ни в чем не противоречат существующим международно-правовым нормам и практике других государств», — подытожил Козак.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что паспорта, выданные российскими властями жителям отдельных районов самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, официально не признаны Евросоюзом. Данилов сравнил документы с подобием «аусвайсов», которые вручались немецкими оккупационными властями во время Второй мировой войны.

В июне президент Украины Владимир Зеленский связал выдачу российских паспортов жителям самопровозглашенных республик в Донбассе с нарушением Минских соглашений и пообещал поговорить на эту тему на встрече с президентом России Владимиром Путиным.