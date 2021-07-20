Козак оценил шансы Украины стать членом ЕС и НАТО

Украина вряд ли в обозримом будущем станет членом Европейского союза и НАТО, заявил заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак, оценивая шансы Украины на членство в ЕС и альянсе. Его цитирует ТАСС со ссылкой на интервью для Politique Internationale.
«По нашим оценкам, вряд ли Украина к ним присоединится в обозримом будущем», — сказал он.
Отвечая на вопрос, выгодно это или невыгодно это России, Козак отметил, что вступление в любые альянсы является суверенным правом Украины. По его словам, российская сторона может лишь объяснить последствия этого решения для политических и экономических отношений с Москвой.
19 июля президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Брюсселя предметного разговора по поводу перспектив вступления страны в ЕС.
Закон об изменениях в Конституции Украины, закрепляющих курс страны на вступление в НАТО и ЕС, был принят в 2019 году.