В Киеве усомнились в помощи НАТО в войне с Россией

Членство в НАТО не будет гарантировать Украине помощь в случае войны с Россией

Членство в НАТО не будет гарантировать Украине помощь в случае войны с Россией. Такую позицию выразил профессор политологии Ратгерского университета в США Александр Мотыль, сообщает «Український тиждень».

По мнению профессора, европейские страны настроены на сотрудничество с Россией, поэтому исход того, что государства захотят защищать «малоизвестную страну» и развязывать войну — маловероятен.

Более того, эксперт усомнился в том, что европейская армия способна на «серьезную военную интервенцию». «Большинство европейских войск находятся в жалком состоянии. Модернизация отсутствует, нет денег, как и военного опыта», — объяснил он.

Также автор колонки скептически относится к помощи США — по его словам, американские войска «до Украины даже не доедут».

Еще одним аргументом в пользу своей точки зрения Мотыль назвал пятую статью НАТО, которая обязывает членов организации к взаимопомощи в случае нападения, но не гарантирует применение вооруженных сил. Исходя из ее содержания, каждый член блока будет сам решать, какие действия будут приняты.

«Это означает, что немцы имеют право считать саммит президентов необходимой акцией, французы — резолюцией Генассамблеи ООН, итальянцы — конференцией писателей и т.д.» — уточнил эксперт.

Ранее в июле в Киеве раскритиковали Байдена и Меркель из-за угрозы «Северного потока-2». Отмечалось, что власти Украины не поняли, как европейские государства обеспечат поддержание статуса Украины в качестве страны-транзитера газа.

