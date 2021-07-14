ЕС снимет ограничения на въезд украинцев

Европейский союз (ЕС) включит Украину в зеленый список стран и снимет ограничения на поездки украинских туристов в страны-члены объединения. Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает Telegram-канал Klymenko Time.

По его словам, украинцам фактически дали зеленый свет для путешествий в Европу, хотя окончательное решение по разрешению на въезд каждая страна будет принимать отдельно в зависимости от своей эпидемиологической ситуации и карантинных мер.

При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что решение о внесении Украины в этот список носит рекомендательный характер. «Всем послам и дипломатам в зарубежных странах поручено активно работать с партнерами для того, чтобы Украина попадала в эти "зеленые» списки"», — сказал дипломат.

14 июля брюссельский корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвиак в своем аккаунте в Twitter сообщил, что европейские послы решили добавить Украину в список стран, для которых будут сняты ограничения на въезд на территорию ЕС. Он уточнил, что в список также вошли Азербайджан, Армения и Молдавия.

Ранее министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко на заседании правительства пообещал, что граждане смогут свободно летать в страны Евросоюза уже этим летом. По словам министра, позитивность тестирования на коронавирус на Украине соответствует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и составляет менее пяти процентов, что позволит украинцам путешествовать в страны ЕС.