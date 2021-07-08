Украина отчиталась о миллионе привитых от коронавируса

Министерство здравоохранения Украины отчиталось о прохождении полного курса вакцинации от коронавируса более чем миллионом граждан. Сообщение об этом появилось на странице ведомства в Facebook.

К 8 июня обе дозы вакцины получили 1 018 592 человека, одну дозу — 2 178 592. За прошедшие сутки медики привили более 100 тысяч человек. «Вакцинация — единственный эффективный способ защитить себя от коронавирусной болезни», — напомнили в министерстве.

Отмечается, что сейчас в очереди на получение препаратов находятся по меньшей мере 782 тысячи граждан. Для иммунизации граждан в стране развернуты почти полторы тысячи прививочных пунктов, несколько десятков стационарных центров и почти семь сотен мобильных бригад.

Вакцинация от COVID-19 в республике началась 24 февраля. Она проводится препаратами Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech и Covishield индийского производства. Последние две не были одобрены всеми странами-членами Европейского союза, ввиду чего количество желающих вакцинироваться ими украинцев начало уменьшаться.

Ранее украинский Минздрав заподозрил одну из частных больниц в Киеве в подпольной торговле вакцинами от коронавируса Pfizer. Сведения о нелегальной иммунизации поступили к чиновникам от журналистов, была организована внутренняя проверка, однако при этом каких-либо сведений об инициаторах махинаций не поступало.