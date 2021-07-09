Немецкий ветеран потребовал от Германии компенсацию за геноцид советских граждан

Немецкий ветеран Генрих Шепе, переживший советский плен в годы Великой Отечественной войны, потребовал от Германии компенсацию за геноцид граждан СССР. Заявление мужчины опубликовали в газете General-Anzeiger, передает РИА Новости.

Немец напомнил, что Берлин недавно признал геноцидом истребление немецкой колониальной армией этнических групп гереро и нама в Намибии в начале XX века. Тогда, по оценкам историков, погибли от 65 до 80 тысяч представителей племени гереро и около 20 тысяч представителей племени нама.

Ветеран отметил, что Германия также выплатила компенсацию евреям за холокост. «А то, что в бывшем Советском Союзе в результате военного нападения Германии в период с 1941 по 1945 год погибло более 25 миллионов человек, разве не геноцид?» — указал он.

Шепе рассказал, что за пять лет в советском плену ни разу не видел случаев мести от военных в отношении немцев. При этом он уточнил, что с советскими пленными солдаты немецкой армии обращались крайне жестоко. «Мы выплатили за это компенсацию или хотя бы извинились? Ничего подобного», — заключил ветеран.

28 мая стало известно, что немецкие власти заплатят потомкам жертв преступлений против народов Намибии более миллиарда евро. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас подчеркнул, что главная цель для Берлина — «найти общий путь к подлинному примирению в память о жертвах». Однако сами потомки жертв не признали позицию Германии и назвали ее пиар-ходом.