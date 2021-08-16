ФСБ рассекретила планы Японии применить бактериологическую бомбу в 1944 году

ФСБ: Япония планировала применить бактериологическую бомбу во время Второй мировой

Япония планировала применить бактериологическую бомбу в 1944 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы, впервые рассекреченные Федеральной службой безопасности РФ.

О подобном намерении Токио стало известно из протоколов допросов последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады, проведенных в рамках Хабаровского процесса. Согласно документам, бывшему главнокомандующему были представлены показания свидетеля Мацумуры, который рассказал о том, что японский генерал заслушал доклад о применении бактериологической бомбы «системы Исии» осенью 1944 года. Ямада также подтвердил, что одобрил данный доклад, отмечается в протоколах.

Бактериологическая бомба «системы Исии» разрабатывалась во время Второй мировой войны как демонстрация возможности максимально эффективного применения оружия данного типа. Ее главная особенность заключалась в керамическом корпусе, внутри которого находились чумные блохи. Согласно задумке, бомба взрывалась на высоте 50-100 метров, что обеспечивало заражение местности и распространение чумы.

Ранее ФСБ впервые рассекретила доказательства подготовки Японии к войне с СССР. Также было опубликовано так называемое «Руководство по службе секретной войны», в котором содержались основные положения допроса военнопленных. Согласно данному документу, военные Японии в конце Второй мировой войны готовились изощренно пытать пленных, поэтому Генштаб Квантунской армии издал специальное наставление с описанием способов пыток.