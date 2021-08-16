ФСБ заявила об опытах Японии над гражданами СССР и КНР в годы Второй мировой

ФСБ рассекретила документы об опытах Японии над гражданами СССР в годы Второй мировой

Федеральная служба безопасности (ФСБ) России рассекретила документы о том, как в Японии ставили опыты над гражданами СССР и Китая в годы Второй мировой войны. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно протоколу допроса последнего главнокомандующего Квантунской армией Отодзо Ямады, проведенному в рамках Хабаровского процесса, японский генерал признал, что жителей Советского Союза, КНР и других заподозренных в антияпонской деятельности отправляли в тюрьму спецотряда 731. Там на заключенных испытывали бактериологическое оружие и подвергали их другим бесчеловечным опытам, говорится в документах.

Ранее ФСБ опубликовала документы о том, что Япония планировала применить бактериологическую бомбу в 1944 году. Об этом также рассказал Ямада во время одного из допросов в рамках Хабаровского процесса.