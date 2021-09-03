Зеленский назвал Украину мирной страной и объяснил закупки вооружений у США

Зеленский заявил, что Украина закупает вооружения у США для защиты своих границ

Украина закупает вооружения у США для укрепления обороноспособности собственных Вооруженных сил в период военных действий на востоке страны, а не для продажи третьим странам. Об этом заявил президент республики Владимир Зеленский в ходе вступления в Стэнфордском университете, запись трансляции доступна на YouTube.

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По его словам, Украина является мирным государством и не намерена посягать на суверенитет других стран. «А если что-то оставалось с прошлых времен, те или иные контракты — ну... это жизнь. Я не знаю, что было до меня и какие контракты были до меня», — объяснил Зеленский. Украинский лидер отметил, что очень благодарен Соединенным Штатам за оказываемую военную помощь.

Ранее сообщалось, что делегация Зеленского провела ряд встреч с представителями американского правительства. В частности, в присутствии Зеленского министр обороны Украины Андрей Таран и глава оборонного ведомства США Ллойд Остин подписали соглашение о стратегических основах оборонного партнерства. Пентагон также выделит 60 миллионов долларов военной помощи, в которую включили поставку противотанковых ракет Javelin.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что мировое сообщество должно признать факт гражданской войны на Украине. Она призвала государства ограничить поставки оружия украинской стороне. По ее мнению, оптимальным решением в данной ситуации будет введение в отношении Киева оружейного эмбарго.