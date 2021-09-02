Кремль рассказал о последствиях вступления Украины в НАТО

Вступление Украины в НАТО опасно для России, поскольку инфраструктура альянса станет еще ближе к границам России. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости в четверг, 2 сентября.

По его словам, в случае вхождения бывшей советской республики в состав Североатлантического блока России придется принять контрмеры и провести «перебалансировку», чтобы обеспечить свою безопасность «на сто процентов».

Ранее Песков заявил, что США и Украина дружат не «для себя», а против России. По его словам, об этом свидетельствует то, что российская тематика была высоко в повестке дня последних американо-украинских переговоров.

1 сентября президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский провели переговоры. Они продлились в Белом доме около двух часов. Главы государств выступили против строительства газопровода «Северный поток-2» и приняли соглашение о стратегическом партнерстве Украины и США.