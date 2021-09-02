В Госдуме назвали визит Зеленского в США получением «наставлений от сюзерена»

Депутат Госдумы Слуцкий: Зеленский получил в США «наставления от сюзерена»

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США по сути представлял собой получение «наставлений от сюзерена». Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, сообщает в четверг, 2 сентября, РИА Новости.

Он отметил, что инициативы украинского лидера в Вашингтоне остались без внимания.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя визит Зеленского в Вашингтон, заявил, что США и Украина дружат не «для себя», а против России.

1 сентября президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский провели в Вашингтоне переговоры. Они продлились в Белом доме около двух часов. Главы государств выступили против строительства газопровода «Северный поток-2» и приняли соглашение о стратегическом партнерстве Украины и США.