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В Госдуме назвали визит Зеленского в США получением «наставлений от сюзерена»

Депутат Госдумы Слуцкий: Зеленский получил в США «наставления от сюзерена»
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Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Визит президента Украины Владимира Зеленского в США по сути представлял собой получение «наставлений от сюзерена». Об этом заявил председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, сообщает в четверг, 2 сентября, РИА Новости.

Он отметил, что инициативы украинского лидера в Вашингтоне остались без внимания.

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Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя визит Зеленского в Вашингтон, заявил, что США и Украина дружат не «для себя», а против России.

1 сентября президент США Джо Байден и украинский лидер Владимир Зеленский провели в Вашингтоне переговоры. Они продлились в Белом доме около двух часов. Главы государств выступили против строительства газопровода «Северный поток-2» и приняли соглашение о стратегическом партнерстве Украины и США.

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