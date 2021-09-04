Политолог рассказал о планах США на Украину и назвал ее форпостом против России

Несмотря на продолжающуюся поддержку Украины со стороны США, с финансовой точки зрения она останется ограниченной. Об этом в интервью «Ленте.ру» рассказал эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Александр Гущин.

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По его словам, это связано с тем, что Белый дом стремится выйти на определенный уровень диалога с Кремлем. «Понятно, что ни о чем, кроме контролируемой конфронтации, речи не идет — США и Россия остаются ключевыми конкурентами», — сказал Гущин.

Говоря о планах США он отметил, что американцы продолжат рассматривать Украину как форпост Запада против России. «Но форпост сдерживания, контроля над точкой входа и в Европу тоже. Хотя этот форпост американцы всегда могут использовать для эскалации ситуации», — подчеркнул эксперт.

Гущин при этом добавил, что вступления Украины в НАТО несмотря на это ожидать не приходится, поскольку США и их партнеры не намерены создавать новый очаг напряженности во взаимоотношениях с Россией.

1 сентября Байден и Зеленский провели переговоры. Они продлились в Белом доме около двух часов. Президенты выступили против строительства газопровода «Северный поток-2» и приняли соглашение о стратегическом партнерстве Украины и США. Кроме того, Байден подчеркнул, что США готовы поддерживать суверенитет Украины и ее территориальную целостность. Позже Зеленский признался, что забыл обсудить с американским коллегой детали его грядущего визита на Украину.