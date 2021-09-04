Названа главная цель Зеленского перед переговорами с Байденом

Названа главная цель визита в США Зеленского и его переговоров с Байденом

У президента Украины Владимира Зеленского перед визитом в США был расчет на электоральное укрепление. Главную цель рабочей поездки политика в Соединенные Штаты в интервью «Ленте.ру» назвал эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Александр Гущин.

По его мнению, встреча Зеленского с американским коллегой Джо Байденом в политтехнологическом плане — это вопрос внешней легитимации. «[Она], может быть, фасадная и временная, но была ему крайне необходима», — считает Гущин.

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Эксперт пояснил, что встречи с представителями американского истеблишмента дали Зеленскому возможность представить визит в США именно как легитимацию. Таким образом он пытался повысить свой рейтинг и добиться от Белого дома поддержки его кандидатуры на президентских выборах в 2024 году.

«Зеленский по своему типу личности — человек властолюбивый, и, я бы сказал, нарциссического плана, и его команда, вкусившая прелести контроля над финансовыми потоками, явно не собирается уступать власть (...). Но, думаю, пока окончательного ответа на вопрос, поддержат ли США Зеленского, нет. Я бы сказал, что Белый дом дал ему испытательный срок», — резюмировал Гущин.

1 сентября Байден и Зеленский провели переговоры. Они продлились в Белом доме около двух часов. Президенты выступили против строительства газопровода «Северный поток-2» и приняли соглашение о стратегическом партнерстве Украины и США. Кроме того, Байден подчеркнул, что США готовы поддерживать суверенитет Украины и ее территориальную целостность. Позже Зеленский признался, что забыл обсудить с американским коллегой детали его грядущего визита на Украину.