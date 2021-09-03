Россия
 
Последние новости
Украина рассчитывает на контракты на транзит газа с компаниями из ЕС
В Госдуме назвали число предотвращенных терактов за первую половину 2021 года
В России решили самостоятельно создать истребитель пятого поколения Су-75
Названы главные цели «Талибана» в Афганистане
Девушка-боец MMA вывела соперницу из себя с помощью дилдо и проиграла
Россиянин отсудил у полицейских потерянные девять миллионов рублей 
Девушка рассказала о беременности на поминках ребенка и рассорилась с семьей
В России появится город Спутник
Роскачество назвало самые некачественные товары в России
Новости партнеров
Прослушать новость

В Совфеде прокомментировали переговоры Байдена и Зеленского

Пушков: Байден и Зеленский не затронули вопрос Минских соглашений во время переговоров
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: MAXIM SHEMETOV / Reuters

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал переговоры президента США Джо Байдена и украинского лидера Владимира Зеленского, которые прошли в Вашингтоне. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Пушков отметил, что главы государств не затронули вопрос выполнения Минских соглашений. Он подчеркнул, что «по факту и по сути» США никогда не поддерживали данные договоренности. Прежний спецпредставитель по Украине Курт Волкер в основном был спецпредставителем по их срыву, добавил парламентарий.

Член Совфеда заключил, что для Вашингтона их упоминание является вопросом политической риторики и конъюнктуры, поэтому по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным Байден отметил, что дипломатия по линии Минских соглашений будет продолжена, а с Зеленским — нет.

«В чем здесь победа Зеленского? В том, что, не выполняя соглашения, Киев окончательно теряет Донбасс? Странная "победа"», — подчеркнул сенатор.

Ранее депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа» Елизавета Богуцкая высказалась о позе президента США во время переговоров с украинским лидером. «Байден просто хочет в туалет», — заявила Богуцкая, комментируя позу главы США со скрещенными ногами.

1 сентября Байден и Зеленский провели переговоры. Они продлились в Белом доме около двух часов. Главы государств выступили против строительства газопровода «Северный поток-2» и приняли соглашение о стратегическом партнерстве Украины и США. Кроме того, американский лидер подчеркнул, что США готовы поддерживать суверенитет Украины и ее территориальную целостность. Позже Зеленский признался, что забыл обсудить с Байденом детали его грядущего визита в Киев.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить