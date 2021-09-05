На Украине заподозрили существование «негласных решений» по Донбассу

Журналисты заподозрили Байдена и Зеленского в принятии негласных решений по Донбассу

Журналисты украинского издания «Страна» заподозрили, что президенты США и Украины могли принять «негласные решения» по Донбассу. Предположение о существовании дополнительных договоренностей между Джо Байденом и Владимиром Зеленским основано на сообщениях источников издания в дипломатических кругах.

В материале говорится, что американская и украинская стороны не поднимали тему Минских соглашений по итогам встречи. Собеседники издания назвали это умолчание «тревожным знаком».

«Впрочем, истолковать этот знак можно по-разному. Как индульгенцию на саботаж соглашений, так и как существование неких негласных решений, которые до времени афишировать не хотят. К слову, намеки об их существовании уже появляются из уст представителей западных стран», — написали журналисты.

1 сентября Байден и Зеленский провели переговоры. Они продлились в Белом доме около двух часов.