Оценены перспективы создания нового формата переговоров по Донбассу с США

Украина пытается втянуть американцев в «нормандский формат», но это вряд ли произойдет, поскольку это свидетельствовало бы о том, что европейцы не справились с урегулированием конфликта в Донбассе. Перспективы создания нового переговорного формата с участием США в интервью «Ленте.ру» оценил эксперт Российского совета по международным делам (РСМД) Александр Гущин.

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«Зачем им брать обязательства? США и так влияют на ситуацию. А если бы они туда зашли, это был бы уже совсем другой формат», — сказал политолог.

Он добавил, что Россия при любых обстоятельствах будет против присоединения США к существующим переговорным моделям. «Украина хочет втянуть в них США, чтобы сделать постоянный противовес России и в какой-то степени Германии в рамках формата. Думаю, у нее это не получится», — считает Гущин.

3 сентября советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что украинская сторона больше не обязана выполнять Минские соглашения. «Этого "крючка" больше не существует на самом деле. Или, во всяком случае, Украины и Зеленского больше нет на крючке», — сказал Арестович.

1 сентября в Вашингтоне состоялись переговоры президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена. Стороны выступили с совместным заявлением против газопровода «Северный поток-2». Зеленский также предложил Байдену новые форматы участия в переговорах по Донбассу и договорился с ним о дальнейшем противодействии «российской агрессии».