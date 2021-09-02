На Украине заявили о возможном участии США в переговорах по Донбассу

Соединенные Штаты готовы помочь Украине завершить войну в Донбассе и обеспечить систему стойкой безопасности для Украины. Об этом заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак в эфире программы «Право на власть» на телеканале «1+1».

По словам политика, в этих целях США готовы участвовать в переговорах. Ермак подчеркнул, что привлечение американской стороны также касается и «Северного потока-2», поскольку Украина рассматривает его как вопрос, касающийся национальной безопасности. При этом он отметил, что вопрос о замене Минского формата урегулирования в Донбассе или отказе от него в Вашингтоне в ходе переговоров лидеров двух стран не поднимался.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен официально подтвердил обязательство Вашингтона выделить Украине более 45 миллионов долларов в качестве гуманитарной помощи.

1 сентября президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский завершили переговоры. Лидеры стран выступили против строительства газопровода «Северный поток-2» и приняли соглашение о стратегическом партнерстве Украины и США. Байден подчеркнул, что США готовы поддерживать суверенитет Украины и ее территориальную целостность.