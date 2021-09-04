На Украине анонсировали участие США в переговорах по Донбассу

США примут участие в переговорах по Донбассу, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроантлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в эфире телеканала «Украина 24».

Материалы по теме Крымские посиделки. На 30-летие независимости Украины съехались политики со всей Европы. Поможет ли это вернуть Крым? «Украина останется форпостом Запада» Как встреча Зеленского и Байдена изменит украинскую политику и чем это грозит России

«С сегодняшнего дня, начиная с этой встречи [президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Джо Байдена], все вопросы, которые касаются Донбасса, будут не только обсуждаться не только в "нормандском" формате, но и в более широком формате, включая Соединенные Штаты», — сказала она.

По словам Стефанишиной, украинские власти ожидают «ряд визитов» в ближайшее время и переговоры с участием министров иностранных дел и советников по вопросам безопасности. Она добавила, что Вашингтон уверен в своей ключевой роли в вопросе стабилизации ситуации на Донбассе и возвращении Крыма Украине.

1 сентября Байден и Зеленский провели переговоры. Они продлились в Белом доме около двух часов. Президенты выступили против строительства газопровода «Северный поток-2» и приняли соглашение о стратегическом партнерстве Украины и США. Кроме того, Байден подчеркнул, что США готовы поддерживать суверенитет Украины и ее территориальную целостность. Позже Зеленский признался, что забыл обсудить с американским коллегой детали его грядущего визита на Украину.