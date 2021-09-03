Немецкий посол оценила шансы Украины вступить в НАТО на фоне войны в Донбассе

Неразрешенный конфликт в Донбассе препятствует ускорению процесса вступления Украины в НАТО. Об этом заявила посол ФРГ на Украине Анка Фельдгузен в интервью украинскому изданию «HB».
По ее словам, некоторые члены Североатлантического альянса озабочены присутствием российских войск на территории республики, поэтому стремятся не допустить Украину в блок до окончания войны на востоке страны. «Украина хочет попасть в Европейский союз (ЕС) и в НАТО, но военный конфликт и стратегическая цель Путина — восстановить Советский Союз или Российскую империю — достаточно сильно мешают процессу вступления в союз и альянс», — оценила дипломат шансы республики на членство в НАТО.
Фельдгузен отметила, что «отсутствие политической воли» России для проведения встречи в формате «нормандской четверки» тормозит процесс урегулирования войны в Донбассе, то же касается несоблюдения Москвой Минских соглашений. При этом она отметила, что отказываться от этих договоренностей нерезонно, но нужно оказать давление на Путина. Кроме того, посол ФРГ заявила о том, что не полностью согласна с «формулой Штайнмайера».
Ранее аналогичное мнение высказала бывший президент Эстонии Керсти Кальюлайд. Она сообщила, что Украина сможет вступить в альянс только после возвращения всех своих оккупированных территорий в Крыму и Донбассе. По ее словам, восстановление территориальной целостности является важным условием для членства в блоке.
При этом глава представительства альянса в Киеве Александр Винников заявил, что война в Донбассе не препятствует вступлению Украины в НАТО. По его словам, решение о приеме новых членов в НАТО принимают коллективно, все должны убедиться, что новичок усилит альянс.