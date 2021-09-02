Нежелание США видеть Украину в составе НАТО объяснили

Западные страны, в том числе и США, стремятся быть внешними наблюдателями в противостоянии России и Украины, а потому пока не хотят видеть Киев в составе НАТО. Таким мнением в разговоре с «Лентой.ру» поделился российский политолог, исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок.
По его словам, несмотря на агрессивную риторику с обеих сторон, Вашингтон не желает открытого военного конфликта с Москвой, а потому предпочитает помогать украинской власти лишь деньгами и оружием. «НАТО работает против тех стран, которые не способны ответить. Участвовать в конфликте за Донбасс или Абхазию — это более серьезный риск, чем бомбардировка (бывшей) Югославии. Самоубийц там нет!», — объяснил Бышок.
При этом эксперт подчеркнул, что официального запрета на интеграцию в Североатлантический альянс стран с территориальными проблемами никогда не существовало. Положения на этот счет носят лишь рекомендательный характер. Это дает теоретическую возможность для стран-членов блока начать процесс принятия Украины в свои ряды, если такая необходимость появится.
Ранее в Кремле рассказали о последствиях вступления Украины в НАТО для России. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков счел такую ситуацию опасной и заявил, что в этом случае Москве придется принять контрмеры и провести «перебалансировку», чтобы обеспечить свою безопасность «на сто процентов».