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Политологи оценили итоги встречи Зеленского и Байдена

Политолог Хавич счел итоги встречи президентов Украины и США несущественными
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Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Итоги встречи президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена нельзя назвать хоть сколько-нибудь существенными, этим событием Киев лишь пытался «произвести впечатление» на украинских граждан. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал директор Института Западно-Украинских исследований (Institute of Western-Ukrainian Studies) Олег Хавич.

«Пиар-акция»

По мнению аналитика, прошедшие переговоры можно охарактеризовать как пиар-акцию, призванную увеличить популярность украинского лидера в глазах собственного электората. Совместное заявление, сделанное Байденом и Зеленским после двухчасовой беседы, как отметил эксперт, лишь подтвердило уже существующие между Киевом и Вашингтоном договоренности.

Он подчеркнул, что поездка главы украинского государства в Вашингтон, согласно градации Госдепартамента, имела статус рабочего визита по приглашению, а не государственного или официального. Именно по этой причине, указал политолог, дипломатическое сопровождение украинской делегации было минимальным, заключенные соглашения носили преимущественно формальный характер, а по итогам беседы двух лидеров не было организовано пресс-конференции.

«Такой визит в принципе не предусматривает подписание каких-либо серьезных документов, о чем был ни шла речь. Не потому что говорить было не о чем, а потому что в принципе никто не собирался говорить о серьезных вещах», — добавил эксперт.

«Россия платит дважды»

Хавичу заочно оппонирует российский политолог, исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок. По мнению аналитика, для Украины очень существенен факт, что ее лидера рассматривают в качестве партнера в «либерально-дипломатическом мире».

«Именно в этом качестве Зеленский себя презентует. Это даст ему возможность на встречах с другими лидерами западных стран заявить об Украине как стране, стремящейся к демократии», — сказал Бышок.

Эксперт отметил, что Украине также важна поддержка США по вопросу транзита российского раза через ее земли. Совместное заявление лидеров обеих стран на этот счет — попытка поддержать консенсус в западных государствах, что Киев «был обижен» Москвой в Крыму и Донбассе, а потому нуждается в защите.

Он подчеркнул, что Байден также выиграл по итогам прошедшей встречи: Соединенным Штатам было важно показать, что уход из Афганистана не означает отказа от поддержки стран, которые считаются перспективными в контексте интеграции с НАТО.

«Украина получит в каком-то количестве американское вооружение. Наверняка будут проходить совместные учения, которые будут нервировать Россию. Вероятно, Зеленский просил на встрече чего-то большего, например, чтоб его поддержали на следующих выборах, однако каких-то серьезных минусов он не получил», — заключил Бышок.

«Откровенные» переговоры

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба по итогам встречи Зеленского и Байдена заявил, что между политиками состоялся откровенный разговор, лишенный всяческих «реверансов». По его словам, украинский лидер смог прямо задать своему американскому коллеге интересующие его вопросы, а идеи, высказанные по итогам переговоров, были взяты в работу обеими сторонами.

«Это идеи, которые будут двигать вперед украинско-американские отношения и укреплять безопасность Украины и безопасность Европы в целом», — сказал Кулеба.

Он также назвал президентов «сильными лидерами двух сильных стран» и поблагодарил Вашингтон за серьезную поддержку Киева в различных направлениях. «Президент Зеленский ценит эту поддержку от имени народа Украины», — отметил глава МИД.

Рабочая поездка Зеленского

Зеленский прибыл с визитом в США во вторник, 31 августа. В среду, 1 сентября, Байден принял его в Овальном кабинете. Встреча продлилась около двух часов. Главы государств в очередной выступили против строительства газопровода «Северный поток-2», вхождения Крыма в состав России и приняли соглашение о стратегическом партнерстве Украины и США.

Как отметил по итогам переговоров украинский лидер, встреча прошла в конструктивном, напрочь лишенном всяческого негатива ключе. При этом он уточнил, что атмосфера на переговорах не была «постоянно солнечной».

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