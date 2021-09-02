МИД Украины назвал встречу Байдена и Зеленского «разговором без реверансов»

Между президентами Украины и США Владимиром Зеленским и Джо Байденом состоялся откровенный разговор, напрочь лишенный всяческих «реверансов». Об этом в прямом эфире на своей странице в Facebook заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

По его словам, украинский лидер смог прямо задать своему американскому коллеге интересующие его вопросы, а идеи, высказанные по итогам переговоров, были взяты в работу обеими сторонами. «Это идеи, которые будут двигать вперед украинско-американские отношения и укреплять безопасность Украины и безопасность Европы в целом», — сказал Кулеба.

Он также назвал политиков «сильными лидерами двух сильных стран» и поблагодарил Вашингтон за серьезную поддержку Киева в различных направлениях. «Президент Зеленский ценит эту поддержку от имени народа Украины», — отметил глава МИД.

1 сентября президенты США Джо Байден и Украины Владимир Зеленский завершили переговоры. Они продлились в Белом доме около двух часов. Главы государств выступили против строительства газопровода «Северный поток-2» и приняли соглашение о стратегическом партнерстве Украины и США.

Позже Зеленский признался, что забыл обсудить с Байденом детали его грядущего визита в Киев. «Но до этого наши команды коммуницировали, и мы по телефону коммуницировали насчет визита. Я думаю, что президент [США] приедет в Украину», — сказал украинский лидер.