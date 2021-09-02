Украинские пользователи высмеяли слова Зеленского о «химии» с Байденом

Пользователи Facebook осудили Владимира Зеленского за слова о «химии» с президентом США

Украинские пользователи Facebook высмеяли слова президента Владимира Зеленского о конструктивной встрече с президентом США Джо Байденом. Ему поставили в упрек факт, что по итогам переговоров Киеву так и не удалось достичь каких-либо существенных договоренностей с Вашингтоном.

Речь идет о заявлении украинского лидера, что во время беседы с американским коллегой между президентами могла возникнуть некая «химия». «То, что вместо часа встреча шла два часа, говорит о том, что действительно стороны заинтересованы в диалоге, заинтересованы в результате этого диалога», — подчеркивал Зеленский.

«Чтоб была "химия", надо заканчивать встречи как [Леонид] Брежнев», — написал пользователь Вадим Бацко, намекая на знаменитый поцелуй генерального секретаря ЦК КПСС с главой ГДР Эрихом Хонеккером в 1979 году.

«Если бы о чем-нибудь существенном договорились, то придворных трубадуров уже трясло бы в оргазме», — отметил Vovan Nazarin.

«Опять химию ищут. Увы, в международной политике нет большой и чистой любви», — заключил юзер под ником Зема Земеливич.

1 сентября президенты США Джо Байден и Украины Владимир Зеленский завершили переговоры. Они продлились в Белом доме около двух часов. Главы государств выступили против строительства газопровода «Северный поток-2» и приняли соглашение о стратегическом партнерстве Украины и США.

Позже Зеленский признался, что забыл обсудить с Байденом детали его грядущего визита в Киев. «Но до этого наши команды коммуницировали, и мы по телефону коммуницировали насчет визита. Я думаю, что президент [США] приедет в Украину», — сказал украинский лидер.