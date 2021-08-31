В НАТО оценили значение войны на Донбассе для вступления Украины в альянс

Глава представительства НАТО на Украине Александр Винников заявил, что война на Донбассе не мешает Киеву вступить в альянс. Об этом он рассказал в интервью изданию «Европейская правда».

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По его словам, в Североатлантическом договоре нет такой нормы, которая бы не позволяла стране во время боевых действий на ее территории стать членом НАТО. Винников отметил, что это скорее политическое решение. Все страны альянса должны быть убеждены, что вступление нового члена усилит безопасность НАТО, поэтому решение принимается коллективно, подчеркнул дипломат. Посол также добавил, что Украине крайне важно подготовиться к членству в данной международной организации.

Ранее бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что украинскому президенту Владимиру Зеленскому следует обсудить на встрече с американским лидером Джо Байденом вопрос о размещении на территории страны военного контингента США. Он также потребовал от украинского президента добиться от Белого дома включения Украины в состав НАТО на правах полноправного члена и не просить особого статуса вне военного блока.

