На Украине оценили перспективы размещения войск США на территории страны

Украинский политолог Кость Бондаренко оценил заявление бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина о том, что Киеву следует разместить на территории страны военный контингент США. Об этом он рассказал РИА Новости.

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По его словам, экс-главе МИД сначала нелишним было бы почитать конституцию Украины, которая запрещает размещение в стране военных баз других государств. Эксперт подчеркнул, что это «не более чем политический маневр со стороны Климкина», так как данный вопрос вряд ли будет рассматриваться на встрече президента Украины Владимира Зеленского и его американского коллеги Джо Байдена, которая состоится 31 августа.

Помимо этого, Бондаренко отметил, что прошлой власти Украины во главе с бывшим президентом Петром Порошенко, в том числе Климкину, еще предстоит ответить перед трибуналом за то, что они вразрез конституции согласились на размещение американских войск на Яворовском полигоне под видом совместных бесконечных учений.

Ранее Климкин заявил, что Зеленскому следует обсудить на встрече с Байденом вопрос о размещении на территории страны военного контингента США. Он также потребовал от украинского лидера добиться от Белого дома включения Украины в состав НАТО на правах полноправного члена и не просить особого статуса вне военного блока.