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В Госдуме оценили призыв разместить на Украине американские войска

Депутат Панина назвала идею Климкина разместить на Украине войска США призывом к оккупации
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Byline: MARK MAKELA / Reuters

Член комитета Госдумы по международным делам Елена Панина оценила призыв бывшего министра иностранных дел Украины Павла Климкина разместить американские войска в стране. Ее слова передает РИА Новости.

«Те, кто поставил Украину под внешнее управление США, теперь готовы идти дальше и призывают к прямой американской оккупации», — заявила российский депутат. Она указала на то, что в настоящее время военные США «бегут из Афганистана», однако ситуация в этой стране не стала примером для Киева. «Уж не их ли Климкин хотел бы перебазировать на Украину?» — задалась она вопросом.

По мнению Паниной, идея бывшего украинского министра вряд ли найдет понимание у американских военных на фоне происходящего в Кабуле. «Похоже события последних дней так ничему и не научился киевские элиты», — заключила она.

Ранее Павел Климкин заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому следует обсудить на встрече с американским коллегой Джо Байденом вопрос о размещении на территории страны военного контингента США. Он также потребовал от Зеленского добиться от Белого дома включения Украины в состав НАТО на правах полноправного члена и не просить особого статуса вне военного блока.

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