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Лавров высказался об участии РФ в церемонии объявления афганского правительства

Лавров: РФ примет участие в церемонии представления только инклюзивного правительства
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Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Российская делегация примет участие в церемонии объявления нового правительства Афганистана, только если «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) сделает его инклюзивным. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Мы хотим поддержать процесс формирования правительства, которое будет отражать весь спектр афганского общества», — добавил министр. По его словам, в высшем органы исполнительной власти должны быть представлены все: и талибы, и этнические группы, вроде пуштунов, узбеков, хазарейцев, таджиков.

Лавров считает, что только такое правительство сможет помочь Афганистану совершить переход к новой жизни. «Мы с удовольствием примем участие в такой церемонии вместе с другими странами, которые влияют на ситуацию в этой стране», — заключил дипломат.

Ранее движение «Талибан» пригласило представителей России, Турции, Китая, Ирана, Пакистана, и Катара на официальную церемонию представления нового правительства Афганистана в Кабуле. Талибы отметили, что их лидер будет контролировать действия кабинета министров.

6 сентября пресс-секретарь движения Забиулла Муджахид рассказал, что работа над новой конституцией Афганистана начнется после того, как утвердится форма правления республикой. Боевики либо перепишут имеющуюся конституцию полностью, либо внести в нее ряд правок.

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