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Сопротивление в Панджшере опровергло победу талибов

Представители сил сопротивления Афганистана опровергли захват провинции Панджшер талибами
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Фото: Reuters

Заявление движения «Талибан» (запрещено в России как террористическое) о взятии провинции Панджшер, где действует Фронт сопротивления Афганистана, неверно. Его опровергли представители повстанцев в Twitter.

«Силы Фронта сопротивления находятся на всех стратегических позициях по всей долине, чтобы продолжить борьбу. Мы заверяем народ Афганистана, что борьба против талибов и их партнеров будет продолжаться, пока не восторжествуют справедливость и свобода», — приводит агентство заявление повстанцев.

Представитель талибов Забиулла Муджахид ранее объявил, что талибы полностью захватили Панджшер. В Twitter появляются сообщения о том, что поддерживавший повстанцев вице-президент страны Амрулла Салех покинул страну и находится в Пакистане. Также публикуются кадры с боевиками «Талибана» в центре Панджшера, в правительственных зданиях и на улицах.

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