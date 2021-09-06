Талибы объявили о полном захвате провинции Панджшер

Представитель движения «Талибан» (запрещено в России) Забиулла Муджахид объявил, что талибы полностью захватили провинцию Панджшер, в которой действовало афганское сопротивление. Об этом он написал в своем Twitter-аккаунте.

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По его словам, последние усилия талибов по обеспечению безопасности в Афганистане принесли результаты и они установили полный контроль над регионом, который был «последним оплотом врагов-наемников». Муджахид также отметил, что одни повстанцы были разгромлены в боях, а другие бежали. При этом представитель «Талибана» заверил, что жителей Панджшера не будут притеснять.

Ранее движение «Талибан» отвергло предложение лидера Фронта сопротивления в Афганистане Ахмада Масуда о возможном перемирии. Согласно заявлению представителя политического офиса талибов, движению не о чем договариваться с Масудом после того, как тот отверг предложение о мире.

4 сентября талибы уже заявляли об установлении контроля над Панджшером. Наступление «Талибана» началось со 2 на 3 сентября, после провала переговоров с Масудом. При этом Силы национального сопротивления сообщали, что отряды боевиков действительно входили на территорию провинции, однако попали в засаду и отступили, понеся серьезные потери.

