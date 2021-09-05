Сопротивление в Панджшере прокомментировало захват региона талибами

Силы национального сопротивления в провинции Афганистана Панджшер, которая отказалась подчиняться движению «Талибан» (запрещено в РФ), прокомментировали информацию о захвате талибами четырех районов в этом регионе. В беседе с ТАСС они опровергли эти данные.

По данным источника агентства в регионе, отряды боевиков действительно входили на территорию провинции, однако попали в засаду и отступили, понеся серьезные потери. «У одного из входов в Панджшерскую долину была установлена взрывчатка, которая сдетонировала в тот момент, когда там скопились боевики», — сказал собеседник, отметив, что ни Хиндж, ни Аннаба, ни какой-либо другой район не перешел под контроль талибов.

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Также он опроверг данные о том, что «Талибан» захватило офис губернатора Панджшера. «Талибы бежали из ущелья, они не могли даже приблизиться к резиденции губернатора», — отметил источник.

Он рассказал, что в результате операции ополченцы смогли получить десятки единиц оружия боевиков, а также не менее 180 транспортных средств.

Ранее представитель сил сопротивления в афганской провинции Панджшер Фахим Дашти заявил об уничтожении сотен боевиков «Талибана». По его словам, всего около 600 террористов были ликвидированы в разных районах Панджшера с утра.

4 сентября талибы заявили об установлении контроля над Панджшером. Наступление «Талибана» началось со 2 на 3 сентября, после провала переговоров с лидером Фронта сопротивления Ахмадом Масудом.