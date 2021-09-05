Мир
 
Последние новости
Учитель Кудрина назвал главную причину развала СССР
Шаляпин потеряет миллионы при разводе с новой женой-миллионершей
Талибы открыли охоту на афганских проституток для расправы над ними
Собянин рассказал о подешевевшем в 1,5 раза проезде в Москве 
Звезда сериала «Сваты» рассказал о перенесенном недуге
Назван способ предотвратить сердечно-сосудистые заболевания у детей
Психолог раскрыла способ обнаружить проблемы у ребенка по отношению к игрушкам
Захарова рассказала об угрозах со стороны сторонников Навального
Дуров призвал отказаться от «липкой грязи» Netflix и TikTok
Новости партнеров
Прослушать новость

Сопротивление в Панджшере прокомментировало захват региона талибами

Источник ТАСС опроверг информацию о захвате талибами четырех районов провинции Панджшер
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Reuters

Силы национального сопротивления в провинции Афганистана Панджшер, которая отказалась подчиняться движению «Талибан» (запрещено в РФ), прокомментировали информацию о захвате талибами четырех районов в этом регионе. В беседе с ТАСС они опровергли эти данные.

По данным источника агентства в регионе, отряды боевиков действительно входили на территорию провинции, однако попали в засаду и отступили, понеся серьезные потери. «У одного из входов в Панджшерскую долину была установлена взрывчатка, которая сдетонировала в тот момент, когда там скопились боевики», — сказал собеседник, отметив, что ни Хиндж, ни Аннаба, ни какой-либо другой район не перешел под контроль талибов.

Также он опроверг данные о том, что «Талибан» захватило офис губернатора Панджшера. «Талибы бежали из ущелья, они не могли даже приблизиться к резиденции губернатора», — отметил источник.

Он рассказал, что в результате операции ополченцы смогли получить десятки единиц оружия боевиков, а также не менее 180 транспортных средств.

Ранее представитель сил сопротивления в афганской провинции Панджшер Фахим Дашти заявил об уничтожении сотен боевиков «Талибана». По его словам, всего около 600 террористов были ликвидированы в разных районах Панджшера с утра.

4 сентября талибы заявили об установлении контроля над Панджшером. Наступление «Талибана» началось со 2 на 3 сентября, после провала переговоров с лидером Фронта сопротивления Ахмадом Масудом.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Силы сопротивления в Панджшере заявили об уничтожении сотен талибов
Талибы захватили офис губернатора Панджшера
Талибы заявили об установлении контроля над Панджшером