Талибы захватили офис губернатора Панджшера

Представители радикального движения «Талибан» (запрещено в России) заявили о захвате офиса губернатора провинции Панджшер. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на издание Times of India.

«По неподтвержденным данным, силы "Талибана" вошли в Базарак, столицу провинции Панджшер, и штурмовали офис губернатора провинции», — сообщает издание.

Ранее «Талибан» установил контроль над стратегически важным районом Панджшера Хинджем. Террористы также заняли район Аннаба. Согласно данным представителя талибов, к настоящему моменту движение подчинило себе четыре района — Шутал, Аннабу, Парьян и Хиндж.

Боевики «Талибана» установили контроль над афганской провинцией Панджшер 4 сентября. Отмечается, что талибы уже начали праздновать полный захват Афганистана.