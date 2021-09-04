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«Талибан» установил контроль над стратегически важным районом Панджшера

Билал Карими: Под контроль талибов перешел стратегически важный район Панджшера Хиндж
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Фото: Reuters

Радикальное движение «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) установило контроль над стратегически важным районом афганской провинции Панджшер Хинджем. Об этом со ссылкой на представителя боевиков Билала Карими сообщает РИА Новости.

Террористы также заняли район Аннаба. Согласно данным представителя талибов, к настоящему моменту движение подчинило себе четыре района — Шутал, Аннабу, Парьян и Хиндж. По словам Карими, «Талибан» продолжает движение в направлении центра афганской провинции.

Ранее сообщалось, что талибы взяли под контроль афганскую провинцию Панджшер. Отмечалось, что боевики уже начали праздновать полный захват Афганистана.

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