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Власти Афганистана обвинили Пакистан в поддержке вторгшихся в Панджшер талибов

Вице-президент Афганистана Салех: Пакистан поддерживает вторжение террористов в Панджшер
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Амрулла Салех
Амрулла Салех
Фото: Mohammad Ismail / Reuters

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех обвинил Пакистан в поддержке боевиков террористического движения «Талибан» (запрещено в России), которые вторглись в афганскую провинцию Панджшер. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал CNN-News18.

Салех сообщил, что находится на базе в Панджшерском ущелье. Он провел несколько встреч с афганскими военными командующими и политическими лидерами. «Без сомнений, это непростая ситуация. Мы сталкиваемся со вторжением "Талибана", их союзников из Аль-Каиды (террористическая организация, запрещена в России — прим. «Ленты.ру») и других террористических группировок региона и за его пределами, которые, как обычно, поддерживает Пакистан», — сказал он.

Вице-президент добавил, что силы сопротивления и их противники понесли потери в боях. При этом он не уточнил число погибших или раненных.

Ранее талибы заявили, что талибы установили контроль над Панджшером. По словам корреспондента турецкой газеты Yeni Safak, радикалы уже начали праздновать полный захват Афганистана. Они устроили салют в честь падения фронта сопротивления.

Наступление «Талибана» в Панджшере началось в ночь со 2 на 3 сентября после провала переговоров с лидером Фронта сопротивления Ахмадом Масудом.

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