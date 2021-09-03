Талибы установили контроль над Панджшером

Yeni Safak: к талибам перешел контроль над афганской провинцией Панджшер

Радикальному движению «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация) удалось установить контроль над афганской провинцией Панджшер. Об этом сообщает турецкая газета Yeni Safak со ссылкой на своего корреспондента в регионе.

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По его словам, талибы уже начали праздновать полный захват Афганистана.

Как сообщает источник ТАСС, руководитель талибов Ахундзада станет верховным лидером Афганистана, премьером могут назначить Мохаммада Хасана.

Лидеры «Северного Альянса» информацию о захвате Панджшера в настоящий момент не прокомментировали.

Ранее появились сведения, что после провала штурма Панджшера талибы потеряли несколько районов. Среди потерянных в боях с повстанцами территорий — районы Хеза Авваль, Хеза Доввом и Кох-Банд в провинции Каписа, районы Сайед-Хель, Чарикар и Джабал ас-Сарадж в провинции Парван. В провинции Бадахшан началось восстание, и боевикам пришлось оставить несколько районов.

Наступление «Талибана» началось со 2 на 3 сентября, после провала переговоров с лидером Фронта сопротивления Ахмадом Масудом. Он потребовал у террористов согласовывать все решения нового афганского правительства с панджшерскими мятежниками, а также позволить им сохранить вооружение.