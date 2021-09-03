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В сопротивлении опровергли сообщения о захвате Панджшера талибами

TOLO News: фронт сопротивления опроверг сообщения «Талибана» о захвате провинции
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Фото: Globallookpress.com

Представители мятежного фронта сопротивления Панджшера в Афганистане опровергли сообщения «Талибана» (движение запрещено в РФ как террористическое) о том, что они захватили провинцию. Об этом заявил бывший вице-президент страны Амрулла Салех, поддерживающий мятежников, в обращении к нации. Видео опубликовал канал TOLO News.

По словам Салеха, бои в Панджшере продолжаются, сейчас противостояние усилилось. Кроме того, политик заявил, что он не сбежал из провинции и продолжает следить за развитием событий.

Ранее источник ТАСС сообщил, что движение захватило последний мятежный регион страны, а руководитель талибов Ахундзада станет верховным лидером Афганистана. Предполагалось, что премьером могут назначить Мохаммада Хасана. До этого появились сведения, что после провала штурма Панджшера талибы потеряли несколько районов.

Наступление «Талибана» началось со 2 на 3 сентября, после провала переговоров с лидером Фронта сопротивления Ахмадом Масудом. Он потребовал у террористов согласовывать все решения нового афганского правительства с панджшерскими мятежниками, а также позволить им сохранить вооружение.

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