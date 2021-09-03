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Сопротивление в Панджшере опровергло побег своих лидеров в Таджикистан

Источник во фронте сопротивления Панджшера: Салех и Масуд-младший не сбежали
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Фото: Aamaj News Agency / Reuters

Лидеры мятежного фронта сопротивления Панджшера в Афганистане — бывший вице-президент страны Амрулла Салех и лидер сопротивления Ахмад Масуд-младший — не совершали побег в Таджикистан, информация об этом ложная. Об этом заявил источник во фронте в разговоре с РИА Новости.

«Новости о том, что они покинули Панджшер, направившись в Таджикистан, — всего лишь слухи. Оба находятся в Панджшере», — заявил источник.

Информация о том, что Салех покинул страну и бежал в Таджикистан, появилась 13 августа.

3 сентября стало известно, что ночное наступление «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) на Панджшерскую долину провалилось. Отмечалось, что талибы атаковали долину по трем направлениям, но не смогли добиться успеха ни на одном из них. При этом к утру бойцы сопротивления смогли отбить немногие захваченные террористами позиции.

Ранее радикальная группировка приняла решение начать наступление на силы сопротивления в провинции Панджшер после провала переговоров с лидером повстанцев Ахмадом Масудом. Талибы объявили, что добрались до главной дороги провинции и захватили 11 контрольно-пропускных пунктов.

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