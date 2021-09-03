Ветеран афганской войны оценил шансы талибов победить сопротивление в Панджшере

Представителям движения «Талибан» (запрещено в России) не удастся завоевать Панджшер, где основались силы сопротивления во главе с Ахмадом Масудом. Такую оценку шансам радикалов взять последнюю не завоеванную территорию дал председатель правления ярославской областной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Игорь Ямщиков, передает РИА Новости.

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По его словам, участники сопротивления хорошо вооружены и не сдадутся никаким вооруженным силам. Он пояснил, что сам служил в этой провинции в 1982-1983 годах и знает особенности уклада местных жителей, которые готовы до последнего защищать свою территорию.

«Надо понимать, что Панджшер — это отдельно взятая планета на планете Афганистан. Это не фанатики сумасшедшие, это люди с какой-то совершенно другой философией и психологией», — сказал Ямщиков. Бывший военный добавил, что если талибы войдут в Панджшер, то максимум на 2-3 километра вглубь, а затем их вытеснят отряды сопротивления. Он также выразил уверенность в том, что Масуд-младший будет до конца бороться за отступление «Талибана» из провинции.

3 сентября стало известно, что ночное наступление «Талибана» на Панджшерскую долину провалилось. Отмечалось, что талибы атаковали долину по трем направлениям, но не смогли добиться успеха ни на одном из них. При этом к утру бойцы сопротивления смогли отбить немногие захваченные террористами позиции.

Ранее радикальная группировка приняла решение начать наступление на силы сопротивления в провинции Панджшер после провала переговоров с лидером повстанцев Ахмадом Масудом. Талибы объявили, что добрались до главной дороги провинции и захватили 11 контрольно-пропускных пунктов.