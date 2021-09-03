Стало известно об использовании талибами мирных жителей для разминирования

Боевики движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в РФ) используют мирных жителей Афганистана, чтобы обезвреживать минные поля. Об этом сообщил вице-президент Афганистана Амрулла Салех на своей странице в Twitter.

По его словам, талибы заставляют мужчин призывного возраста ходить по минным полям, чтобы обнаруживать скрытые взрывные устройства и затем разминировать их. Он также передал, что террористы заблокировали гуманитарный доступ в Панджшер, отключили все электричество и телекоммуникации.

В провинцию пропускают только людей с небольшим количеством наличных денег. Салех обратил внимание мирового сообщества на то, что талибы совершают военные преступления и нарушают международное гуманитарное право. Он призвал ООН и мировых лидеров принять меры против такого поведения боевиков.

1 сентября в ООН потребовали прекращения огня в Панджшере. По мнению организации, талибы и Фронт сопротивления должны сложить оружие и вернуться к соблюдению гуманитарного права. Также в регион должен быть открыт доступ гумработникам для оказания помощи.