Мир
 
Последние новости
Украина собрала рекордный урожай зерна за всю историю
Сбивший китайскую ракету из ПЗРК российский зенитчик объяснил свой успех
Нападение женщины на мэра украинского города Черновцы попало на видео
Москвичам пообещали арктический холод и «барическую пилу» 
Хозяйка воссоединилась с пропавшей восемь лет назад кошкой по кличке Бам-Бам
Умер боровшийся с раком актер из сериала «Великолепный век»
Евросоюз назвал условия для взаимодействия с талибами
Оценена опасность солнечной радиации для самолетов
В Совфеде после слов Путина оценили потребность Афганистана в помощи от России
Новости партнеров
Прослушать новость

Стало известно об использовании талибами мирных жителей для разминирования

Вице-президент Афганистана Салех: талибы обезвреживают мины с помощью гражданских
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Reuters

Боевики движения «Талибан» (террористическая организация, запрещенная в РФ) используют мирных жителей Афганистана, чтобы обезвреживать минные поля. Об этом сообщил вице-президент Афганистана Амрулла Салех на своей странице в Twitter.

По его словам, талибы заставляют мужчин призывного возраста ходить по минным полям, чтобы обнаруживать скрытые взрывные устройства и затем разминировать их. Он также передал, что террористы заблокировали гуманитарный доступ в Панджшер, отключили все электричество и телекоммуникации.

В провинцию пропускают только людей с небольшим количеством наличных денег. Салех обратил внимание мирового сообщества на то, что талибы совершают военные преступления и нарушают международное гуманитарное право. Он призвал ООН и мировых лидеров принять меры против такого поведения боевиков.

1 сентября в ООН потребовали прекращения огня в Панджшере. По мнению организации, талибы и Фронт сопротивления должны сложить оружие и вернуться к соблюдению гуманитарного права. Также в регион должен быть открыт доступ гумработникам для оказания помощи.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Талибан» пойдет на диалог с Панджшером только под давлением мирового сообщества
Историк спрогнозировал судьбу сопротивления Панджшера в борьбе с талибами
Талибы атаковали пост в незахваченном Панджшере