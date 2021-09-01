В ООН потребовали прекращения огня в Панджшере

Боевики «Талибана» (запрещенная в РФ организация) и Фронт сопротивления должны прекратить огонь в Панджшере. Об этом заявил спецкоординатор ООН по гуманитарным вопросам в Афганистане Рамиз Алакбаров, передает ТАСС.

Он также передал требование международной организации соблюдать гуманитарное право в провинции. «Позиция ООН заключается в том, что боестолкновения не могут продолжаться», — добавил Алакбаров. В ООН также потребовали у сторон конфликта предоставить проход гумработникам для оказания помощи.

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1 сентября талибы заявили, что переговоры с Фронтом зашли в тупик и Панджшер будет взят силой. По словам представителя боевиков, регион заблокирован с четырех сторон и повстанцы не смогут сражаться на такой маленькой территории. Также стало известно, что «Талибаном» в регионе уже назначены губернатор и другие представители власти из местного населения.

Позже появились сообщения, что талибы захватили аванпост мятежников. Первая линия обороны была прорвана ночью 1 сентября. Ранее посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар заявил, что террористы убьют лидера сопротивления Ахмада Масуда и не пойдут ни на какие договоренности с теми, кто восстал против них.

Главными идейными вдохновителями сопротивления в Панджшере стали Ахмад Масуд, сын Ахмад Шаха Масуда, Панджшерского льва и Амрулла Салех, бывший вице-президент республики Афганистан. Их восстание началось практически сразу после того, как талибы вошли в Кабул и объявили о своей победе. При этом на протяжении конфликта, «Талибан» пытался разрешить его переговорами с мятежниками.