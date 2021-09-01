Стало известно о намерении «Талибана» убить лидера сопротивления в Панджшере

Посол Афганистана в Таджикистане Мухаммад Зохир Агбар заявил, что боевики движения «Талибан» (террористическое движение, запрещено в РФ) намерены убить лидера действующего в Панджшере Фронта сопротивления Ахмада Масуда. Он заявил об этом в интервью РИА Новости.

По словам Агбара, талибы уничтожат Масуда и не пойдут на переговоры с представителями сопротивления.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что у американских властей есть рычаги воздействия на талибов. Он пояснил, что речь идет об обещании талибов разрешить безопасно покинуть Афганистан всем, кто этого захочет, в том числе тем, кто работал с американцами.

31 августа представитель талибов Забиулла Муджахид сообщил, что в переговорах между движением и силами сопротивления Панджшера достигнут прогресс.

Костяком организованного в Панджшере сопротивления стали местные таджики. Повстанцев возглавил Ахмад Масуд. Его поддержал бывший вице-премьер Афганистана Салех Амрулла. «Талибан» сейчас ведет с сопротивлением переговоры по мирному урегулированию конфликта на территории провинции.