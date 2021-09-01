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Посол Афганистана назвал талибов «разношерстной» группировкой террористов

Посол Афганистана Агбар: в «Талибан» входят члены международных террористических движений
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Фото: AP

В движении «Талибан» (террористическое движение, запрещено в РФ) состоят члены международных террористических организаций. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посла Афганистана в Таджикистане Мухаммада Зохира Агбара.

«Талибы сейчас не одна группировка, они разношерстны. 25 лет тому назад это была единая группировка, сейчас среди них члены международных террористических организаций, которые есть в списках как запрещенные международными организациями», — сказал дипломат.

По словам посла, талибы декларируют, что они пришли для мира, однако не пойдут на мирные переговоры, «пока их не вынудит международное сообщество». «Они нацисты, они хотят только пуштунское правительство. 25 лет тому назад они наказывали людей палками, сейчас - расстреливают из автоматов», — указал посол.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что у американских властей есть рычаги воздействия на талибов. Он пояснил, что речь идет об обещании талибов разрешить безопасно покинуть Афганистан всем, кто этого захочет, в том числе тех, кто работал с американцами. «У нас есть рычаги воздействия, чтобы убедиться, что эти обязательства выполняются», — сказал он.

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