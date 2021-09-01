Боррель заявил о победе «Талибана» над Западом

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в беседе с испанской радиостанцией Onda Cero заявил, что победа «Талибана» (террористическое движение, запрещено в России) в Афганистане свидетельствует о явном поражении Запада, из которого следует вынести урок и не допустить аналогичных действий в других частях мира.

«Надо вынести много уроков из произошедшего, в первую очередь для Европы, каким образом иметь отношения с этой частью мира, которая отказывается принимать наши ценности», — сказал он.

По словам Борреля, Афганистан был потерян не за десять дней, а за десять лет, так как западные страны «не смогли помочь создать основы современного государства». Он не согласился со словами президента США Джо Байдена, что цель операции в Афганистане изначально была лишь борьба с терроризмом. Боррель считает, что ставилась также задача создания современного общества, с институтами, которые уважают права человека, в частности, женщин.

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По его мнению, тот факт, что талибам удалось так быстро захватить страну, означает, что они «представляют нечто социальное и культурное» для афганского общества. Он также добавил, что в очередной раз было доказано, что «милитаризация дипломатии не работает» и что даже «лучшие политические идеи не приносят на штыках».

Боррель подчеркнул, что Евросоюз как институт не может признать или не признать новый режим, это делают лишь отдельные страны. На сегодняшний день «институционное признание исключено», однако контакты с талибами нужны, сказал он.

15 августа «Талибан» (признан террористическим и запрещен в России) объявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Также талибы объявили скорое создание Исламского Эмирата Афганистан. 31 августа последний американский военнослужащий покинул Кабул, после чего представитель движения «Талибан» Забихулла Муджахид заявил, что с уходом последнего американского солдата Афганистан стал полностью независимым.