Генсек ООН заявил о гуманитарной катастрофе угрожающих размеров в Афганистане

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что гуманитарная катастрофа в Афганистане принимает угрожающие масштабы. Его слова передает «Интерфакс» со ссылкой на западные СМИ.

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Он выразил серьезную обеспокоенность на фоне ухудшающейся гуманитарной и экономической ситуации в стране. По словам Гутерриша, на сегодняшний день гуманитарная помощь необходима почти половине всего населения Афганистана — это 18 миллионов человек.

Генсек призвал государства-члены ООН помочь жителям Афганистана и предоставить современное и всеобъемлющее финансирование.

Ранее верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз окажет финансовую поддержку соседним с Афганистаном странам для размещения беженцев. По его мнению, Европа должна извлечь уроки из ситуации в Афганистане, чтобы укрепить трансатлантические отношения и сделать их более сбалансированными.

15 августа «Талибан» (признан террористическим и запрещен в России) объявил об установлении контроля над всей территорией Афганистана. Также талибы объявили скорое создание Исламского Эмирата Афганистан. 31 августа последний американский военнослужащий покинул Кабул, после чего представитель движения «Талибан» Забихулла Муджахид заявил, что с уходом последнего американского солдата Афганистан стал полностью независимым.