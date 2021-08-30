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ЕС окажет финансовую поддержку соседним с Афганистаном странам

Жозеп Боррель: ЕС окажет поддержку соседним с Афганистаном странам для приема беженцев
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Фото: Scott Olson / Getty Images

Евросоюз окажет финансовую поддержку соседним с Афганистаном странам для размещения беженцев. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в интервью итальянскому изданию Corriere della Sera.

«Способности Европы имеют свои пределы, без тесного сотрудничества ничего нельзя сделать. Соседние страны будут вовлечены в процесс больше и раньше, чем Европа», — отметил дипломат. По его мнению, Европа должна извлечь уроки из ситуации в Афганистане, чтобы укрепить трансатлантические отношения и сделать их более сбалансированными.

Боррель заключил, что страны Евросоюза должны научиться работать сообща и стремиться к достижению полноценной стратегической автономии. «ЕС должен иметь возможность вмешиваться для защиты собственных интересов, когда американцы не хотят вмешиваться», — подчеркнул он.

27 августа один из ведущих мировых экспертов в области наркомафии и оргпреступности, бывший заместитель генсека Организации Объединенных Наций (ООН) Пино Арлакки заявил, что стратегия стран Запада, направленная на «обезглавливание лидерства» движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация), была глупой и не принесла ожидаемых результатов. Он рассказал, что предлагал ЕС новую стратегию по афганскому направлению и предупреждал о возможном усилении талибов.

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