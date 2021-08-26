ЕС эвакуировал дипмиссию из Афганистана

Европейский союз (ЕС) полностью вывез персонал дипломатической миссии из Афганистана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя внешнеполитической службы Евросоюза Петера Стано.

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По словам Стано, ЕС оставил в стране лишь небольшое число сотрудников, координирующих операции по эвакуации. Он отметил, что ЕС вывез из страны около 400 местных афганских служащих вместе с их семьями.

Представитель Евросоюза на стал отвечать на вопрос о личностях оставшихся в Афганистане членов дипмиссии. «Они работают в недружественной обстановке, поэтому мы не разглашаем больше никакой информации об этой группе», — подчеркнул Стано. Он добавил, что сотрудники будут находиться в Афганистане до конца эвакуации.

Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС признает победу «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) в Афганистане. ЕС планирует начать диалог с новой властью для предотвращения гуманитарного и миграционного кризисов. Боррель подчеркнул, что приоритетной задачей Евросоюза в Афганистане является эвакуация персонала и граждан республики, работавших со странами ЕС.