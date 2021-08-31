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Евросоюз решил откупиться от наплыва афганских беженцев

Совет EC: эвакуация афганцев в Европу будет носить точечный характер
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Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Европейский союз решил оказать финансовую поддержку государствам, соседствующим с Афганистаном, тем самым откупившись от наплыва беженцев, следующих в Европу. Об этом говорится в заявлении на сайте Совета ЕС.

Как утверждают в Совете, Брюссель не желает допустить ситуации с появлением неконтролируемого потока беженцев вблизи своих границ. Законодатели подчеркивают, что дальнейшая эвакуация афганцев будет носить исключительно точечный характер.

«ЕС усилит поддержку стран, непосредственно граничащих с Афганистаном, чтобы добиться помощи всем нуждающимся в первую очередь внутри региона», — заявили в Совете.

В свою очередь, издание The Guardian сообщает, что министр иностранных дел Германии Хайко Маас посетил Турцию, Узбекистан, Таджикистан, Пакистан и Катар, пытаясь заручиться поддержкой в регионе и достичь договоренности относительно приема беженцев.

Маас заявил, что ЕС и Германия предоставят помощь в размере 600 миллионов евро соседям Афганистана для поддержки в управлении границами и борьбе с экстремизмом.

Ранее министр иммиграции Дании Маттиас Тесфайе заявил, что беженцы из Афганистана должны оставаться в своем регионе и не ехать в Европу. Министр считает, что нужно помогать соседним с Афганистаном странам, чтобы люди могли получить там все, что им нужно. «Наша задача стабилизировать регион, чтобы работающие там международные организации хорошо финансировались», — сказал он.

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